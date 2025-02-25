Altın gücünü koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 25 Şubat 2025 Salı haftanın ikinci işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte altın tarafında güçlü yükseliş yaşanıyor. Fed'in erken bir tarihte faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güvenli liman talebiyle altın, rekor serisini sürdürüyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 442 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın ikinci işlem günü için takip ediliyor. Altın fiyatları riskten beslenmeye devam ediyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Trump'ın söylemleri altını yükseltirken Fed'in faizi bir süre stabil tutacağı beklentisi doları güçlü kılıyor. Bu gelişmeler çerçevesinde de altın rekor serisini sürdürüyor. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 939 liradan, gram altın 3 bin 442 liradan işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3449 lira, en yüksek de 3480 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3442 liradan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.442,0070
Satış: 3.442,4520
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.938,7700
Satış: 2.939,3200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.507,2200
Satış: 5.628,5400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.029,4100
Satış: 22.445,5200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.914,00
Satış: 23.084,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.983,36
Satış: 11.260,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.035,58
Satış: 22.451,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.355,84
Satış: 23.947,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.914,10
Satış: 2.801,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.205,90
Satış: 3.379,18
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.932,00
Satış: 57.595,00