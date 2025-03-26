Altın fiyatları 26 Mart 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın fiyatları bu hafta durgun seyrediyor. Rekorlara alışan yatırımcılar altının ivme kazanmasını bekliyor. Gram altın şu sıralar 3 bin 685 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 6 bin 26 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...