Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları hafta başından bu yana durgun seyrediyor. ABD'deki belirsizlikler, Trump'ın gümrük vergilerine yönelik fikir değiştirmesi, jeopolitik riskler piyasalar üzerinde etkili olurken altın da risklerden besleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 26 Mart 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın fiyatları bu hafta durgun seyrediyor. Rekorlara alışan yatırımcılar altının ivme kazanmasını bekliyor. Gram altın şu sıralar 3 bin 685 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 6 bin 26 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3672 lira, en yüksek de 3685 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3703 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.685,5840
Satış: 3.685,8400
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.023,3900
Satış: 3.023,9000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.896,9400
Satış: 6.026,3600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.589,5300
Satış: 24.034,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.104,00
Satış: 24.295,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.760,29
Satış: 12.056,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.594,30
Satış: 24.039,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.601,75
Satış: 25.224,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.016,63
Satış: 2.922,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.372,53
Satış: 3.555,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 59.889,00
Satış: 60.617,00