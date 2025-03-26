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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2025: Altında durgunluk! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları hafta başından bu yana durgun seyrediyor. ABD'deki belirsizlikler, Trump'ın gümrük vergilerine yönelik fikir değiştirmesi, jeopolitik riskler piyasalar üzerinde etkili olurken altın da risklerden besleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 07:22
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        1

        Altın fiyatları 26 Mart 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın fiyatları bu hafta durgun seyrediyor. Rekorlara alışan yatırımcılar altının ivme kazanmasını bekliyor. Gram altın şu sıralar 3 bin 685 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 6 bin 26 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3672 lira, en yüksek de 3685 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3703 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.685,5840

        Satış: 3.685,8400

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.023,3900

        Satış: 3.023,9000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.896,9400

        Satış: 6.026,3600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.589,5300

        Satış: 24.034,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.104,00

        Satış: 24.295,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.760,29

        Satış: 12.056,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.594,30

        Satış: 24.039,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.601,75

        Satış: 25.224,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.016,63

        Satış: 2.922,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.372,53

        Satış: 3.555,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.889,00

        Satış: 60.617,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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