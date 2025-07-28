Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin AB'ye yüzde 15'lik tarife uygulayacağını duyurulmasının ardından risk iştahı arttı. Güvenli liman varlıklarına olan talep ise azaldı. Altın fiyatları, üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları!