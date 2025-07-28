Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında sert hareketler yaşanmaya devam ediliyor. Geçen hafta gram altın 4 bin 471 TL’ye çıkarak rekor kırmıştı. Ancak daha sonra altında ibre tersine döndü. Hızla düşüşe geçen gram altın fiyatı 4 bin 355 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları!