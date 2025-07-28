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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2025: Bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere gram altın, geçtiğimiz hafta ortasında 4 bin 471 TL'yi görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti. Ancak daha sonra ibre tersine döndü ve fiyatlarda düşüş yaşandı. Altının gram fiyatı, cuma günü 4 bin 335 TL seviyelerine kadar geriledikten sonra haftayı 4 bin 352 TL'den kapattı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 07:56
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        1

        Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında sert hareketler yaşanmaya devam ediliyor. Geçen hafta gram altın 4 bin 471 TL’ye çıkarak rekor kırmıştı. Ancak daha sonra altında ibre tersine döndü. Hızla düşüşe geçen gram altın fiyatı 4 bin 355 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.355,19

        Satış: 4.355,62

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.334,67

        Satış: 3.335,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.968,30

        Satış: 7.121,44

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.873,20

        Satış: 28.398,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.391,00

        Satış: 28.551,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.893,05

        Satış: 14.242,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.873,20

        Satış: 28.398,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.840,44

        Satış: 29.560,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.386,19

        Satış: 3.348,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.973,05

        Satış: 4.178,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.716,00

        Satış: 71.267,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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