Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere gram altın, geçtiğimiz hafta ortasında 4 bin 471 TL'yi görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti. Ancak daha sonra ibre tersine döndü ve fiyatlarda düşüş yaşandı. Altının gram fiyatı, cuma günü 4 bin 335 TL seviyelerine kadar geriledikten sonra haftayı 4 bin 352 TL'den kapattı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında sert hareketler yaşanmaya devam ediliyor. Geçen hafta gram altın 4 bin 471 TL’ye çıkarak rekor kırmıştı. Ancak daha sonra altında ibre tersine döndü. Hızla düşüşe geçen gram altın fiyatı 4 bin 355 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.355,19
Satış: 4.355,62
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.334,67
Satış: 3.335,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.968,30
Satış: 7.121,44
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.873,20
Satış: 28.398,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.391,00
Satış: 28.551,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.893,05
Satış: 14.242,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.873,20
Satış: 28.398,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.840,44
Satış: 29.560,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.386,19
Satış: 3.348,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.973,05
Satış: 4.178,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.716,00
Satış: 71.267,00