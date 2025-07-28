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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ: Bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD ve AB arasındaki yeni ticaret anlaşması risk iştahını artırırken güvenli liman varlığına olan talebi azalttı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:46
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        1

        Canlı altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin AB'ye yüzde 15'lik tarife uygulayacağını duyurulmasının ardından risk iştahı arttı. Güvenli liman varlıklarına olan talep ise azaldı. Altın fiyatları, üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.310,0330

        Satış: 4.310,2160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.336,87

        Satış: 3.337,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.896,3800

        Satış: 7.047,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.586,0200

        Satış: 28.109,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.256,00

        Satış: 28.408,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.856,34

        Satış: 14.205,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.799,55

        Satış: 28.323,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.738,49

        Satış: 29.463,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.374,40

        Satış: 3.334,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.953,75

        Satış: 4.157,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.380,00

        Satış: 70.910,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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