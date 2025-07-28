Altın fiyatları düşüşte! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD ve AB arasındaki yeni ticaret anlaşması risk iştahını artırırken güvenli liman varlığına olan talebi azalttı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
Canlı altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin AB'ye yüzde 15'lik tarife uygulayacağını duyurulmasının ardından risk iştahı arttı. Güvenli liman varlıklarına olan talep ise azaldı. Altın fiyatları, üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 29 Temmuz 2025 altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.310,0330
Satış: 4.310,2160
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.336,87
Satış: 3.337,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.896,3800
Satış: 7.047,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.586,0200
Satış: 28.109,7200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.256,00
Satış: 28.408,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.856,34
Satış: 14.205,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.799,55
Satış: 28.323,94
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.738,49
Satış: 29.463,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.374,40
Satış: 3.334,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.953,75
Satış: 4.157,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.380,00
Satış: 70.910,00