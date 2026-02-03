Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 4,2’ye kadar yükselerek ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan altının gram fiyatı şu sıralar 6 bin 731 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.