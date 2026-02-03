Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatlarında toparlanma! İşte 3 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, rallinin ani bir şekilde sona ermesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, önceki seansta yüzde 4,8 düşerek son on yılı aşkın sürenin en sert gerilemesini yaşamasının ardından toparlanarak yüzde 4,2'ye varan artış gösterdi ve ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 6 bin 731 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Giriş: 03.02.2026 - 07:53 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:53
        1

        Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 4,2’ye kadar yükselerek ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan altının gram fiyatı şu sıralar 6 bin 731 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.728,7720

        Satış: 6.731,3440

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.811,81

        Satış: 4.813,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.766,0400

        Satış: 11.005,7500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.064,1400

        Satış: 43.888,3600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.602,00

        Satış: 48.034,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.454,15

        Satış: 21.998,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.042,82

        Satış: 43.862,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.909,75

        Satış: 48.216,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.954,91

        Satış: 5.290,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.522,24

        Satış: 6.981,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.142,00

        Satış: 120.174,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
