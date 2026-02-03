Altın fiyatlarında toparlanma! İşte 3 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, rallinin ani bir şekilde sona ermesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, önceki seansta yüzde 4,8 düşerek son on yılı aşkın sürenin en sert gerilemesini yaşamasının ardından toparlanarak yüzde 4,2'ye varan artış gösterdi ve ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 6 bin 731 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, haftanın ikinci işlem gününde yüzde 4,2’ye kadar yükselerek ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan altının gram fiyatı şu sıralar 6 bin 731 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.728,7720
Satış: 6.731,3440
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.811,81
Satış: 4.813,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.766,0400
Satış: 11.005,7500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.064,1400
Satış: 43.888,3600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.602,00
Satış: 48.034,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.454,15
Satış: 21.998,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.042,82
Satış: 43.862,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.909,75
Satış: 48.216,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.954,91
Satış: 5.290,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.522,24
Satış: 6.981,28
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.142,00
Satış: 120.174,00