Canlı altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sakin ekonomi gündemiyle birlikte yatay seyrediyor. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim sürecinde de atak gösteremeyen altın beklemeye geçti. ABD’nin ticaret savaşlarına ilişkin anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi de altın üzerindeki gerilimi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!