AÖF yaz okulu kayıt ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre; 2024-2025 öğretim yılı AÖF yaz okulu kayıt işlemleri, 30 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Söz konusu işlem, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve ders seçimi süreçleri hakkında bilgiler...