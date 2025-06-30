Altın fiyatları bugün yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 1 Temmuz Salı günü yani haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 17.20 itibarıyla ons altın 3 bin 263 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 207 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz Salı 2025 canlı altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 1 Temmuz Salı günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sakin ekonomi gündemiyle birlikte yatay seyrediyor. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim sürecinde de atak gösteremeyen altın beklemeye geçti. ABD’nin ticaret savaşlarına ilişkin anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi de altın üzerindeki gerilimi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.207,8790
Satış: 4.207,8900
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.263,67
Satış: 3.264,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.731,7000
Satış:6.879,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.881,9300
Satış: 27.388,8100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.988,90
Satış: 27.406,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.401,51
Satış: 13.738,85
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.887,04
Satış: 27.393,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.528,04
Satış: 28.223,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.273,67
Satış: 3.229,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.790,22
Satış: 4.003,95
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.263,00
Satış: 68.621,00