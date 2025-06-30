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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025: Altın yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 15.45 itibarıyla ons altın 3 bin 264 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:44
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        1

        Canlı altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sakin ekonomi gündemiyle birlikte yatay seyrediyor. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim sürecinde de atak gösteremeyen altın beklemeye geçti. ABD’nin ticaret savaşlarına ilişkin anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi de altın üzerindeki gerilimi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.200,3020

        Satış: 4.200,7370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.263,67

        Satış: 3.264,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.720,4800

        Satış: 6.868,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.881,9300

        Satış: 27.388,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.087,00

        Satış: 27.355,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.401,51

        Satış: 13.738,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.887,04

        Satış: 27.393,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.528,04

        Satış: 28.223,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.273,67

        Satış: 3.229,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.790,22

        Satış: 4.003,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.510,00

        Satış: 68.492,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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