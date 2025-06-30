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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 09.55 itibarıyla ons altın 3 bin 264 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 228 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:00
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        1

        Canlı altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla geçen hafta güç kaybeden altın, dolardaki zayıflamanın da etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını geri alma eğiliminde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.227,9390

        Satış: 4.228,4010

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.263,67

        Satış: 3.264,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.764,7000

        Satış: 6.913,4400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.058,8100

        Satış: 27.569,1700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.537,00

        Satış: 27.736,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.482,69

        Satış: 13.822,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.049,92

        Satış: 27.559,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.804,63

        Satış: 28.506,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.312,38

        Satış: 3.267,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.853,11

        Satış: 4.059,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.630,00

        Satış: 69.446,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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