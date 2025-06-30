Canlı altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla geçen hafta güç kaybeden altın, dolardaki zayıflamanın da etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını geri alma eğiliminde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!