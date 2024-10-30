Altında yeni rekor! 31 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle altının ons fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Güvenli liman varlıkları arasında gösterilen altın hem jeopolitik riskler hem de dünya genelinde faiz oranlarının düşürülmesine yönelik sürecin başlamasıyla yükseliş eğilimine devam ediyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 31 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Ukrayna'da süren çatışmalar, ABD gibi ülkelerin artan borçluluğu gibi jeopolitik ve makroekonomik risklerin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımları da altının ons fiyatının yükselmesine sebep oldu.
Altının onsu bu yıl yaklaşık yüzde 33 değer kazanırken, bu da son 45 yılın en güçlü yıllık artışı olarak kayıtlara geçti.
Yılın başında 2 bin doların hemen üzerinde olan altının ons fiyatının (2 bin 62 dolar) 3 bin dolara doğru ilerlemesi dikkati çekerken, bazı analistler faiz indirimlerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde bu yılın sonuna kadar bu fiyata ulaşacağını öngörüyor.
Analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirme politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde.
Petrol fiyatlarındaki son düşüş enflasyonun yeniden yükselebileceği endişelerini azaltırken, analistlere göre bu durum merkez bankalarına faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan sağlıyor.
Düşük faiz oranları genellikle altına talebi artırırken, bu durum sabit vadeli mevduat gibi yatırımları daha az cazip hale geliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 31 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA YENİ REKOR!
29 Ekim Salı günü 3 bin 31 lira olan gram altın 20 Ekim Çarşamba günü 3 bin 63 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 849 lira iken, 4 bin 901 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.063,0770
Satış: 3.063,4950
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.779,0100
Satış: 2.779,3000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.901,0900
Satış: 5.009,1800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.603,4400
Satış: 19.973,5200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.307,00
Satış: 20.499,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.774,50
Satış: 10.020,82
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.610,28
Satış: 19.980,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.683,33
Satış: 21.208,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.689,52
Satış: 2.543,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.840,59
Satış: 3.001,70