        Altın toparlanma eğiliminde! İşte 4 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, rallinin ani bir şekilde sona ermesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, önceki seansta yüzde 4,8 düşerek son on yılı aşkın sürenin en sert gerilemesini yaşamasının ardından toparlandı ve ons başına 4.877 doların üzerine çıktı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 6 bin 881 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Spot altın, haftanın ikinci işlem gününde ons başına 4.877 dolara çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan altının gram fiyatı şu sıralar 6 bin 881 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.881,0660

        Satış: 6.881,9610

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.875,91

        Satış: 4.877,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.009,7100

        Satış: 11.252,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.038,8200

        Satış: 44.870,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.654,00

        Satış: 48.292,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.982,62

        Satış: 22.536,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.103,07

        Satış: 44.935,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.366,34

        Satış: 49.709,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.045,15

        Satış: 5.308,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.669,51

        Satış: 7.008,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.768,00

        Satış: 120.637,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
