Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcısının yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Altının gramı saat 09.05 itibarıyla 4.760 TL’den işlem görüyor. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti, ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 8 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…