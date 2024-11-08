ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 8 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...