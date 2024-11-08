Altın fiyatlarında durgunluk! 8 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında açıkladığı faiz kararında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell'a Trump'ın seçilmesiyle Fed'in para politikasında bir ayarlama yapıp yapmayacağı soruldu. Powell yakın vadede seçimlerin politika kararlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak "Bildiğiniz gibi pek çok şey ekonomiyi etkiler. Şu anda ekonomi politikalarının ne zaman ve ne ölçekte değişeceğini bilmiyoruz." dedi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.
Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 8 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK!
7 Kasım Perşembe günü 2 bin 934 lira olan gram altın 8 Kasım Cuma günü 2 bin 976 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 695 lira iken, 4 bin 695 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.976,1460
Satış: 2.976,6430
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.694,6900
Satış: 2.695,1000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,5100
Satış: 4.866,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.045,0000
Satış: 19.404,4100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.937,00
Satış: 20.098,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.493,94
Satış: 9.733,44
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.047,40
Satış: 19.407,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.153,92
Satış: 20.660,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.657,67
Satış: 2.503,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.789,21
Satış: 2.943,57