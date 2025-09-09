Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL 2025: Altında yeni zirve! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Eylül 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta altın piyasasında başlayan hızlı hareket, yeni haftada da hissediliyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3.646 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 4.846 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise 7 bin 900 lirayı geçen fiyatıyla gözünü 8 bin liraya dikti. İşte, 9 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 08:37 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:53
        1

        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan rekorlar serisi yeni haftada da sürüyor. Özellikle Fed’in faiz indirimi beklentisi, dövizdeki dalgalanmalar, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor. Ons altın, saat 07.50 itibarıyla 3.646 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4.846 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.846,2560

        Satış: 4.846,6940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.645,66

        Satış: 3.646,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.754,0100

        Satış: 7.924,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.016,0400

        Satış: 31.600,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.777,00

        Satış: 32.052,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.460,75

        Satış: 15.850,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.018,43

        Satış: 31.603,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.184,65

        Satış: 32.994,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.677,71

        Satış: 3.652,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.446,87

        Satış: 4.689,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.149,00

        Satış: 80.008,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
