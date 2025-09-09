Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan rekorlar serisi yeni haftada da sürüyor. Özellikle Fed’in faiz indirimi beklentisi, dövizdeki dalgalanmalar, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor. Ons altın, saat 07.50 itibarıyla 3.646 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4.846 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…