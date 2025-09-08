Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL 2025: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseldi! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 9 Eylül Salı verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, enflasyon verileri ve doların gücü altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artması ile haftaya hafif alıcılı başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 08:15 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcısının yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti, ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.825,6060

        Satış: 4.826,1500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.591,31

        Satış: 3.592,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.716,6000

        Satış: 7.886,7300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.864,5760

        Satış: 31.445,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.091,00

        Satış: 31.235,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.320,68

        Satış: 15.706,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.740,20

        Satış: 31.319,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.955,01

        Satış: 32.751,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.647,21

        Satış: 3.652,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.397,22

        Satış: 4.622,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 77.441,00

        Satış: 77.968,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?