Altın fiyatları yükseldi! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 9 Eylül Salı verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, enflasyon verileri ve doların gücü altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artması ile haftaya hafif alıcılı başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcısının yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti, ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.825,6060
Satış: 4.826,1500
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.591,31
Satış: 3.592,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.716,6000
Satış: 7.886,7300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.864,5760
Satış: 31.445,4400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.091,00
Satış: 31.235,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.320,68
Satış: 15.706,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.740,20
Satış: 31.319,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.955,01
Satış: 32.751,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.647,21
Satış: 3.652,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.397,22
Satış: 4.622,98
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 77.441,00
Satış: 77.968,00