Altın fiyatları 17 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergileyen altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Bir süredir 3 bin lira sınırında seyreden gram altın fiyatı, haftanın ikinci iş gününde 2 bin 970 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...