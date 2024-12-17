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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 18 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları durgun seyrini sürdürüyor. Haftanın ikinci iş gününde gram altın fiyatı 2 bin 970 lirayken, ons altın 2 bin 640 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:06
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        1

        Altın fiyatları 17 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergileyen altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Bir süredir 3 bin lira sınırında seyreden gram altın fiyatı, haftanın ikinci iş gününde 2 bin 970 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 17 Aralık Salı günü 2 bin 970 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 857 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.969,8240

        Satış: 2.970,2060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.639,8900

        Satış: 2.640,5200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.752,8600

        Satış: 4.857,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.009,8900

        Satış: 19.369,1900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.301,00

        Satış: 19.632,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.470,91

        Satış: 9.709,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.001,72

        Satış: 19.360,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.838,66

        Satış: 20.337,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.620,92

        Satış: 2.456,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.729,50

        Satış: 2.874,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.177,00

        Satış: 48.848,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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