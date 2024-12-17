Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları durgun seyrini sürdürüyor. Haftanın ikinci iş gününde gram altın fiyatı 2 bin 970 lirayken, ons altın 2 bin 640 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 17 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergileyen altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Bir süredir 3 bin lira sınırında seyreden gram altın fiyatı, haftanın ikinci iş gününde 2 bin 970 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 17 Aralık Salı günü 2 bin 970 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 857 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.969,8240
Satış: 2.970,2060
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.639,8900
Satış: 2.640,5200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.752,8600
Satış: 4.857,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.009,8900
Satış: 19.369,1900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.301,00
Satış: 19.632,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.470,91
Satış: 9.709,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.001,72
Satış: 19.360,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.838,66
Satış: 20.337,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.620,92
Satış: 2.456,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.729,50
Satış: 2.874,83
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.177,00
Satış: 48.848,00