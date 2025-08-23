Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişte! 24 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi! 24 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış fiyatları anlık değişiklik gösteriyor. Kapalıçarşı'da altın alışverişi yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi sonrası ons altın 3365 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördü. Açıklama sonrası büyük ABD bankalarının hisse senetleri değer kazandı. Peki 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları 24 Ağustos 2025

        Giriş: 23.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:52
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları grafiği anlık olarak değişiyor. Ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne yatay seyirde başlayan gram altın 0,8 değer kazanarak 4.432 lira seviyesine kadar yükseldi. Peki Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.443,42

        Satış: 4.443,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.109,47

        Satış: 7.265,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.369,21

        Satış: 3.374,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.437,87

        Satış: 28.974,35

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14,174,50

        Satış: 14,531,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.849,00

        Satış: 29,227,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.437,87

        Satış: 28.974,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.036,92

        Satış: 4.277,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.366,63

        Satış: 30,107,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.425,19

        Satış: 3.416,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.857,00

        Satış: 72,956,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
