Canlı altın fiyatları alış ve satış fiyatları anlık değişiklik gösteriyor. Kapalıçarşı'da altın alışverişi yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi sonrası ons altın 3365 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördü. Açıklama sonrası büyük ABD bankalarının hisse senetleri değer kazandı. Peki 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları 24 Ağustos 2025
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.443,42
Satış: 4.443,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.109,47
Satış: 7.265,81
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.369,21
Satış: 3.374,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.437,87
Satış: 28.974,35
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14,174,50
Satış: 14,531,51
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.849,00
Satış: 29,227,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.437,87
Satış: 28.974,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.036,92
Satış: 4.277,21
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.366,63
Satış: 30,107,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.425,19
Satış: 3.416,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.857,00
Satış: 72,956,00