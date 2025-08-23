Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları hafif yükselişte! 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para?

        Canlı altın fiyatları hafif yükselişte! 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış fiyatları anlık değişiklik gösteriyor. Kapalıçarşı'da altın alışverişi yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi sonrası ons altın 3365 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördü. Açıklama sonrası büyük ABD bankalarının hisse senetleri değer kazandı. Peki 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları 23 Ağustos 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 23.08.2025 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları grafiği anlık olarak değişiyor. Ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne yatay seyirde başlayan gram altın 0,8 değer kazanarak 4.432 lira seviyesine kadar yükseldi. Peki Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.443,42

        Satış: 4.443,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.109,47

        Satış: 7.265,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.369,21

        Satış: 3.374,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.437,87

        Satış: 28.974,35

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14,174,50

        Satış: 14,531,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.849,00

        Satış: 29,227,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.437,87

        Satış: 28.974,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.036,92

        Satış: 4.277,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.366,63

        Satış: 30,107,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.425,19

        Satış: 3.416,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.857,00

        Satış: 72,956,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        7 ilde alevler yükseldi
        7 ilde alevler yükseldi
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!