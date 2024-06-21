Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.

ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bu son gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 21 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...