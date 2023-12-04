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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları alev aldı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı. Gram altın fiyatları 2 bin lira seviyesine doğru olan yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:11
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        1

        ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları bin 930 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 170 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık altın alım satım fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.938,04

        1.938,42

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.085,78

        2.086,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.100,86

        3.169,32

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.403,45

        12.638,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.182,34

        6.338,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.403,45

        12.638,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.939,01

        13.267,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.067,96

        1.272,84

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.749,69

        1.857,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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