Altın fiyatları alev aldı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Aralık tablosu
Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı. Gram altın fiyatları 2 bin lira seviyesine doğru olan yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları bin 930 lirayı aşarken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 170 TL sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık altın alım satım fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.938,04
1.938,42
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.085,78
2.086,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.100,86
3.169,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.403,45
12.638,50
YARIM ALTIN FİYATI
6.182,34
6.338,63
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.403,45
12.638,50
ATA ALTIN FİYATI
12.939,01
13.267,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,96
1.272,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.749,69
1.857,76