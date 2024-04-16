Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.548,09 %-1,36
        DOLAR 32,5099 %0,12
        EURO 34,5588 %0,03
        ALTIN 2.493,05 %0,27
        FAİZ 45,59 %2,17
        GÜMÜŞ GRAM 29,42 %0,23
        BITCOIN 63.729,00 %1,09
        GBP/TRY 40,4391 %0,04
        EUR/USD 1,0616 %-0,02
        BRENT 90,02 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.076,14 %0,27
        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 17 Nisan 2024 anlık altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 17 Nisan Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, düşüş ivmesine geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketliliğinden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dün yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 383 dolarla kapanış rekoru kıran altının ons fiyatı, 16 Nisan Salı günü önceki kapanışının yüzde 0,47 altında 2 bin 371 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber gram altın fiyatı bugün 2 bin 481 TL'den satılıyor. İşte, 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Analistler, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

        İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti.

        Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade eden analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

        Analistler, para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını söyledi.

        Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 483 liradan yaparken; 16 Nisan Salı günü 2 bin 481 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 4 bin 060 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 056 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.480,72

        Satış: 2.481,17

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.371,58

        Satış: 2.371,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.969,16

        Satış: 4.056,72

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.876,63

        Satış: 16.177,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.913,51

        Satış: 8.113,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.876,63

        Satış: 16.177,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 17.111,11

        Satış: 17.547,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.390,52

        Satış: 1.819,71

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.356,87

        Satış: 2.484,49

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        SGK'dan annelere 325 euro ödeme!
        SGK'dan annelere 325 euro ödeme!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!