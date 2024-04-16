Altın fiyatları düşüşe geçti! 17 Nisan Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, düşüş ivmesine geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketliliğinden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dün yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 383 dolarla kapanış rekoru kıran altının ons fiyatı, 16 Nisan Salı günü önceki kapanışının yüzde 0,47 altında 2 bin 371 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber gram altın fiyatı bugün 2 bin 481 TL'den satılıyor. İşte, 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Analistler, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti.
Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade eden analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Analistler, para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını söyledi.
Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 483 liradan yaparken; 16 Nisan Salı günü 2 bin 481 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 4 bin 060 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 056 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.480,72
Satış: 2.481,17
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.371,58
Satış: 2.371,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.969,16
Satış: 4.056,72
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.876,63
Satış: 16.177,25
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.913,51
Satış: 8.113,44
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.876,63
Satış: 16.177,25
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.111,11
Satış: 17.547,76
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.390,52
Satış: 1.819,71
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.356,87
Satış: 2.484,49