Altın zirveye yakın seyrediyor! 4 Ekim 2025 Cuma 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları; dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, Fed'in faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ile şekilleniyor. Güvenli liman varlıklardan olan altının güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyretti. Altının ons fiyatı 3 Ekim Cuma günü an itibarıyla 3 bin 861 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 205 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Ekim 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyretti. An itibarıyla altının ons fiyatı 3 bin 861 dolardan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 4 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.205,3670
Satış: 5.206,0240
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.861,18
Satış: 3.861,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.329,6200
Satış: 8.512,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.332,7500
Satış: 33.961,2300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.786,00
Satış: 35.010,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.604,53
Satış: 17.022,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.313,16
Satış: 33.941,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 35.371,22
Satış: 36.260,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.936,96
Satış: 3.990,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.868,60
Satış: 5.082,70
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 86.644,00
Satış: 87.323,00