Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyretti. An itibarıyla altının ons fiyatı 3 bin 861 dolardan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 4 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...