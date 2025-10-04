Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP 4 EKİM 2025: Altın zirveye yakın! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın zirveye yakın seyrediyor! 4 Ekim 2025 Cuma 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları; dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, Fed'in faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ile şekilleniyor. Güvenli liman varlıklardan olan altının güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyretti. Altının ons fiyatı 3 Ekim Cuma günü an itibarıyla 3 bin 861 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 205 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Ekim 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları...

        Giriş: 04.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:08
        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın son işlem gününde zirveye yakın seyretti. An itibarıyla altının ons fiyatı 3 bin 861 dolardan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 4 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.205,3670

        Satış: 5.206,0240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.861,18

        Satış: 3.861,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.329,6200

        Satış: 8.512,8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.332,7500

        Satış: 33.961,2300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.786,00

        Satış: 35.010,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.604,53

        Satış: 17.022,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.313,16

        Satış: 33.941,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 35.371,22

        Satış: 36.260,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.936,96

        Satış: 3.990,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.868,60

        Satış: 5.082,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 86.644,00

        Satış: 87.323,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
