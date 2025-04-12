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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı rakamlardaki son durum yakından takip ediliyor. Alım satım kar etmek isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları üzerinden 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, ata, çeyrek, gram altın fiyatlarını sorguluyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. En son gram altın fiyatı 3957 TL'den işlem gördü. Peki 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 07:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 07:38
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış bilgisi anlık olarak değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararları sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu noktada bugün altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altının onsu 11 Nisan 2025 Cuma günü 3,196 dolardan işlem görürken gram altın 3.924,19 TL olarak güne başladı. Peki 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

        12 Nisan gram altın fiyatı 3957 TL, çeyrek altın fiyatı 6,332 TL’den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.957,69

        Satış: 3.969,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.236,66

        Satış: 3.239,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.332,31

        Satış: 6.473,50

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.329,77

        Satış: 25.814,22

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.856,00

        Satış: 26.238,01

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.625,76

        Satış: 12.947,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.330,18

        Satış: 26,995,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.617,16

        Satış: 3.838,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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