Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları canlı rakamlardaki son durum yakından takip ediliyor. Alım satım kar etmek isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları üzerinden 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, ata, çeyrek, gram altın fiyatlarını sorguluyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. En son gram altın fiyatı 3957 TL'den işlem gördü. Peki 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış satış bilgisi
Canlı altın fiyatları alış satış bilgisi anlık olarak değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararları sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu noktada bugün altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altının onsu 11 Nisan 2025 Cuma günü 3,196 dolardan işlem görürken gram altın 3.924,19 TL olarak güne başladı. Peki 12 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.
12 Nisan gram altın fiyatı 3957 TL, çeyrek altın fiyatı 6,332 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.957,69
Satış: 3.969,33
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.236,66
Satış: 3.239,57
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.332,31
Satış: 6.473,50
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.329,77
Satış: 25.814,22
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.856,00
Satış: 26.238,01
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.625,76
Satış: 12.947,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.330,18
Satış: 26,995,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.617,16
Satış: 3.838,12