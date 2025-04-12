Canlı altın fiyatları alış satış bilgisi anlık olarak değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararları sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu noktada bugün altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altının onsu 11 Nisan 2025 Cuma günü 3,196 dolardan, gram altın ise 3.924,19 TL olarak işlem gördü. Peki 13 Nisan 2025 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?