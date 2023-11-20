Siirt'te yakalanan canlı bombadan şok itiraflar! Suriye'den giriş yaparak Mersin'deki polis evi saldırısı benzeri bir eylem yapmak için geldiği Siirt'te kalaşnikof marka otomatik silah ve 2 el bombasıyla yakalanan Beritan Amara Kod adlı Beritan Beştaş adlı PKK'lı teröristin, terör örgütüne HDP'li belediyenin düzenlediği bir etkinlikte katıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın bir hücresinin planladığı saldırı için Siirt'e geleceği istihbaratı üzerine yakalanan teröristin ifadesine Habertürk ulaştı

HDP'li belediyenin organize ettiği örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü etkinliği için getirildiği Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 4 Nisan 2014 gecesi örgüte katılmak için dağa götürülen teröristin, 7 ay sonra da kardeşi Bahar Beştaş’ı örgüte kendi elleriyle teslim ettiği itirafta ortaya çıktı.

15 yaşında katıldığı terör örgütünün Suriye ve Irak'taki kamplarında bulunan teröristin, son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve sözde örgütün özel kuvvetlerinin eğitildiği Beritan akademisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği de belirlendi.

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Örgüt sempatizanlarının yardımıyla Şırnak İdil’den toplu taşıma ve taksiyle önce Mardin Midyat’a gelip oradan Batman’a, ardından da Siirt merkeze geçtiğini itiraf eden Terörist "Kendine hedef olarak belirlediğim Yenimahalle Şehit Halis Şimşek Polis Merkezi'ne önce üzerimde bulunan el bombalarını atıp sonra da silahla karakolun içine girmeyi hedefliyordum. Eylemi 7 Haziran 2023 günü Dicle nehrini geçmek isterken suda boğularak ölen 'Argeş Koçer' kod Ahmet Taner adlı arkadaşımın intikamı için hedeflemiştim. Bu karakolu seçme nedenim ise örgüte katılmadan önce 2013 yılında Nevruz olaylarında annemle birlikte bu karakolda gözaltına alınmamdan dolayıdır" dedi.

"KENDİMİ PATLATMAYA FIRSATIM OLMADI"

Kadın Terörist "Eylemi yapmak için fırsat kolluyordum. Biraz zaman geçmesi için gittiğim kafede polisler bir anda beni yakalayıp etkisiz hale getirdiler. Polisler ilk önce bu hamleyi yapmasalardı ya da onların geldiğini fark etmiş olsaydım montumun cebindeki bombanın pimini çekerek polisleri ve kendimi orada öldürürdüm" dedi. Teröristin sırt çantasında kendilerine örgüt tarafından verildiğini itiraf ettiği geceleri ısı yaymayan hem gece hem de gündüz arazide dolaşırken İHA ve SİHA lara görünmemek için giydiği termal ve kamuflaj kıyafetlerin de çıktığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ HAFIZA KARTI İLE HABERLEŞİYOR

Terörist Beritan Beştaş "Telsizler dinlendiği için örgütle önemli konuları ses ve görüntü kaydettiğimiz hafıza kartları ile yapıyorduk. Kırsalda bulunan grup başlarında ses kayıt cihazı-hard disk ve hafıza kartları vardır. Kuryeler bu hafıza kartlarını Kandile götürüp oradan da yine hafıza kart içindeki talimatları getirirlerdi" dedi.