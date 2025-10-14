Canlı cerrahi sempozyumu: Beş klinik vaka incelendi

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun düzenlediği Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türkiye’nin 12 ilindeki 21 merkezden ve Bakü’den gelen 200’e aşkın göz hekiminin katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane, bilimsel bilgi birikimini klinik pratikle buluşturarak beş farklı klinik vakayı canlı yayınla meslektaşlarına aktardı. Etkinlikte vaka seçimi, cerrahi teknikler ve sonuçlar interaktif panellerde değerlendirildi.

"TÜRKİYE, GÖZ CERRAHİSİNDE DÜNYANIN EN ÜST DÜZEY ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Türkiye’nin göz cerrahisinde dünya çapında önemli bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Akçay, “Türkiye, göz cerrahisinde dünyanın en üst düzey ülkelerinden biridir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından hastaların geldiği, her türlü cerrahinin yapılabildiği sayılı ülkelerden biriyiz. Bugün, yirmi bir şubemizden ve 200’a aşkın doktorumuzla bu toplantıya katıldık. Amacımız, göz cerrahisindeki yeni gelişmeleri paylaşmak ve muayeneden ameliyat sonuna kadar tüm süreçlerin birbirine entegre biçimde yürütüldüğü sistemi göstermekti. Canlı cerrahi uygulamamızla, bir hastanın hastaneye geldiği andan ameliyatının bitimine kadar tüm süreci yapay zekâ destekli cihazlarla nasıl yönettiğimizi gösteriyoruz. Bu sistem sayesinde cerrahiler çok daha güvenli ve konforlu şekilde yapılabiliyor. Bugün ayrıca ‘premium lens’ dediğimiz, halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak bilinen çok odaklı göz içi lenslerini de meslektaşlarımıza tanıtıyoruz. Canlı cerrahi sırasında en gelişmiş mikroskoplar, Fako cihazları ve yeni nesil göz içi lensleri kullanılıyor” dedi.