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        Haberler Bilgi Magazin CANLI İZLE | SHOW TV Deha 27. bölüm canlı izle ekranı: 20 Nisan Pazar Deha yeni bölüm kesintisiz izle! Deha 27. bölümde neler olacak?

        Deha 27. bölüm canlı izle: Deha 27. bölümde neler olacak?

        Ay Yapım imzalı ve yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği sevilen Deha dizisi, 20 Nisan Pazar akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, ikili arasındaki aşka artık karşı koyamazken Devran dahiliğini kullanarak saklandıkları evi uydudan siliyor. Deha'nın yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, SHOW TV'nin canlı yayın ekranını araştırmaya başladı. İşte SHOW TV Deha 27. bölüm canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:31
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        Deha, 27. bölümüyle 20 Nisan akşamı ekrana geliyor. Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin bu bölümünde, Devran’ın İmre’ye olan duygularını dile getirmesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Deha hayranları, yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için SHOW TV canlı yayın ekranını merakla bekliyor. İşte SHOW TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…

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        DEHA'NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

        Devran, İmre’nin gerçekleri itiraf etmesi için uğraşırken İmre, Devran’ın bebekleri olacağını öğrenmesinin şaşkınlığını yaşıyor. Karahan, İmre’ye karşılık Ceylan’ı kaçırırken Devran kardeşi için herkesi karşısına alıyor.

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        Devran’ın ailesini korumak için Gülce’nin evine giden Cesur’a, Boran’ın odasının verilmesi Cesur’u derinden etkilerken Devran’ın karşısında Karahan’ın Ceylan’a silah doğrultması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Patlayan silah ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

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        DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 27. Bölümünü SHOW TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        DEHA 27. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DEHA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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