Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğunuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı ve güvenimizi bir kat daha artırmıştır. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten kardeşimize teşekkür ediyorum. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gençlik kollarını yapmış kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Kongremizde Gençlik Kollarımız Başkanlığımıza aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı tebrik ediyorum.

81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızda partimize ve milletimize hizmet etmiş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen MKYK üyesi, il-ilçe başkanı, milletvekili, belediye başkanı gibi görevleri yürütüyor. Bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda bizleri gururlandıranlar var. 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi vazife yapıyor. Lise yıllarından başlayıp hayatlarının ilk dönemlerinde devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.