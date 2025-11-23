Habertürk
Habertürk
        CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ 23 KASIM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 23 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 23.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 23.11.2025 - 00:04
        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buluyor. İşte, 23 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        KÜTAHYA’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.34’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11.68 kilometre derinlikte kaydedildi.

        22 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-22 00:34:20 39.23917 28.96778 11.68 ML 3.5 Simav (Kütahya)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
