UEFA ülke puanı sıralaması 27 Kasım Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı, Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi maçında, 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros ile, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik karşılaşacak. Oynanacak zorlu mücadeleler öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 27 Kasım 2025 Perşembe UEFA ülke puanı son durum...
UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 27 Kasım 2025 UEFA ülke puanı...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47.000 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 56.950, 10. sıradaki Çekya'nın 43.100 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 27 KASIM
1- İngiltere 100.561
2- İtalya 89.088
3- İspanya 83,328
4- Almanya 79.974
5- Fransa 71.819
6- Hollanda 64.033
7- Portekiz 60.666
8- Belçika 56.950
9- Türkiye 47.000
10- Çek Cumhuriyeti 43.100
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 6 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.