Ajax-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayacak. Siyah beyazlılar zorlu Ajax deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Ajax-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler netleşti. Karşılaşmaya kısa bir süre kala, "Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz TRT 1 canlı izleme linki...