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Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayında alevler büyüdü! - Haberler
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Hisarönü'nde feci anlar! Canlı yayında alevler büyüdü

Marmaris'te devam eden orman yangınında dehşete düşüren anlar yaşandı. Hisarönü Mahallesi'nde yamaçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Habertürk ekibi canlı yayındayken dakikalar içinde alevler, anayola kadar indi. Anayolda bulunan insanlar bir anda dumanların arasında kaldı

Canlı yayında alevler büyüdü! - Haberler
Canlı yayında alevler büyüdü!
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HABERTURK.COM

Marmaris'in Hisarönü Köyü'nde yine yangın çıktı. Rüzgarla birlikte kuvvetlenen alevler ve duman gökyüzünü kapladı. Duman ve alevler aşağıdaki otel ve plajı tehdit edici boyutlara ulaştı.

Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ederken feci anlar yaşandı.

Bölgede yamaçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Habertürk ekibi canlı yayındayken dakikalar içinde alevler, anayola kadar indi. Anayolda bulunan insanlar bir anda dumanların arasında kaldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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