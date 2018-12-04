Canlı yayında olay!

Rusya'da yayınlanan 'Dom 2' isimli tv programında kameralara şiddet dolu anlar yansıdı. 21 yaşındaki Rozalia Raison'un programda bir başka erkeğin ona sarıldığını itiraf etti. Bunu duyan 34 yaşındaki Andrey Shabarin, kıskançlık krizine girdi. Seyşeller'de bir adada çekilen programdaki o anlar saniye saniye gizli kameraya yansıdı