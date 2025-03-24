Canlı yayında şok görüntüler
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, çok hareketli dakikalar yaşandı. "Annem altınlarıma el koydu" diyen ve 800 bin liralık altınlarının peşine düşen Aysun, bugün herkesi şoke etti.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, çok hareketli dakikalar yaşandı. “Annem altınlarıma el koydu” diyen ve 800 bin liralık altınlarının peşine düşen Aysun, bugün herkesi şoke etti.
Canlı yayına çıkan Aysun, yüzünü kimseye göstermek istemezken canlı yayında arkasını döndü. Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz “Günlerce stüdyodaydın şimdi neden kaçıyorsun?” sorusunu yöneltti.
Diğer yandan anne Aslı ve dayı Ömer emniyete ifade vermeye giderken Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine saldırdı. Anne Aslı yüzünü göstermezken dayı Ömer kameramana müdahalede bulundu.
AYSUN’A KAPIYI AÇMADILAR
Anne Aslı ve anneanne Saadet, Aysun’a kapıyı açmadı. Aysun gözyaşlarına boğuldu. “Altınlarımı istiyorum” dedi.