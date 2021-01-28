Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Cannes Film Festivali bu yıl da zamanında yapılamayacak.

Festival organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamayla 74. Cannes Film Festivali'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz 2021'de yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde festivali bu yıl sanatçılar, eleştirmenler ve seyircilerin katılımıyla fiziksel olarak gerçekleştirmeyi umduklarını duyurmuşlardı.

Her yıl festival nedeniyle Fransız Rivierası 200 bine yakın turist çekiyor. Festivalin bölge ekonomisine katkısı ise yaklaşık 200 milyon Euro.

Festival, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.