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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya son dakika haberleri: Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık | Son dakika haberleri

        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!

        Antalya'da, otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 33 yaşındaki Tayfur Koç, 34 yaşındaki eşi Hatice Koç ve seyahat sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç hayatını kaybederken, çiftin diğer çocuğu 8 yaşındaki Z.K. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 06:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:22
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        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
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        Antalya'da kaza, dün saat 16.00 sıralarında D400 kara yolunun Finike- Kumluca istikameti Ahmet Aliağa Bulvarı’nda meydana geldi.

        SÜRÜCÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Finike’den Kumluca yönüne seyir halinde olan Tayfur Koç (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

        Yaklaşık 100 metre kontrolsüz şekilde sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi.

        ANNE VE BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Tayfur Koç ve eşi Hatice Koç’un (34) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan Zehra Koç (3) ile arka koltukta oturan Z.K. (8) ise yaralı halde hastaneye götürüldü.

        ZEHRA HASTANEDE CAN VERDİ

        Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Z.K.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Antalya
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