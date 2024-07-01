Antalya son dakika haberleri: Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık | Son dakika haberleri

Antalya son dakika haberleri: Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık | Son dakika haberleri

Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık! Antalya'da, otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 33 yaşındaki Tayfur Koç, 34 yaşındaki eşi Hatice Koç ve seyahat sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç hayatını kaybederken, çiftin diğer çocuğu 8 yaşındaki Z.K. yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.07.2024 - 06:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:22 facebook

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