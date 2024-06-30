İngiltere: 2 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla uzatmalara gitti. İngiltere rakibini uzatmalarda devirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelede ilk gol 25. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan geldi. Maçın son dakikalarına kadar gol arayan İngilizler 90+5. dakikada Jude Bellingham'la skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların hemen başında sahneye çıkan Harry Kane golü attı ve takımını çeyrek finale çıkardı. RAKİP İSVİÇRE EURO 2024 son 16 turunda İtalya'yı eleyen İsviçre adını çeyrek finale yazdırmıştı. İngiltere-Slovakya mücadelesinden galip çıkan İngilizler çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu.

REKLAM MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER'Dİ İngiltere ile Slovakya arasındaki mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic'ti.

GRUP PERFORMANSLARI Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti. İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.