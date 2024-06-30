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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiltere: 2 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İngiltere: 2 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 son 16 turunda İngiltere uzatmalara giden maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede ilk gol 25. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan geldi. Maçın son dakikalarına kadar gol arayan İngilizler 90+5. dakikada Jude Bellingham'la skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların hemen başında sahneye çıkan Harry Kane golü attı ve takımını çeyrek finale çıkardı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:47
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi.

        Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla uzatmalara gitti. İngiltere rakibini uzatmalarda devirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Mücadelede ilk gol 25. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan geldi. Maçın son dakikalarına kadar gol arayan İngilizler 90+5. dakikada Jude Bellingham'la skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların hemen başında sahneye çıkan Harry Kane golü attı ve takımını çeyrek finale çıkardı.

        RAKİP İSVİÇRE

        EURO 2024 son 16 turunda İtalya'yı eleyen İsviçre adını çeyrek finale yazdırmıştı. İngiltere-Slovakya mücadelesinden galip çıkan İngilizler çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu.

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        MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER'Dİ

        İngiltere ile Slovakya arasındaki mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

        Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic'ti.

        GRUP PERFORMANSLARI

        Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.

        Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

        İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.

        Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.

        Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.

        Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.

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