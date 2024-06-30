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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki aile birbirine girdi: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı

        Mardin'de iki aile arasındaki kavgada taşlar, sopalar ve silahlar devreye girdi. Olayda 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:48
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        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal Tanyeli Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Tanyeli Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, yaralılar Abdurrahim B. (31), Mehmet Şerif A. (54), Rahime A. (35), İbrahim B. (75), Dilber A. (50), Selman A. (41), Ömer A., Ahmet B., Rabia B. ve Ramazan B., Dargeçit ve Midyat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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        Mahallede ve hastaların tedaviye alındığı hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı. Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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