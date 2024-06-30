Flaş iddia: Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fas basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Olympiakos formasıyla Konferans Ligi'nde gol kralı olan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'yi pazartesi günü Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmaları da sürdürüyor.
Fas basınından Mountakhab'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı.
El Kaabi, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olympiakos ile Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.
Ayoub El Kaabi, Türkiye'de daha önce Hatayspor forması da giymişti.