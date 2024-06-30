"BİNE YAKIN PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ"

“Yangın 14.30’da başladı. Yaklaşık olarak sahada 150 araç, bine yakın personelle hem havadan hem karadan söndürme çalışmalarımız çok ciddi anlamda devam ediyor. 4 uçağımız ve 4 tane de helikopterimiz bulunmakta. Soğutma çalışmalarına daha da hala devam edeceğiz. Şu an yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Ve soğutma çalışmalarına da başladık. Şu an yangınla ilgili inşallah tehlikeyi geride bıraktık diye düşünüyoruz. Şu an kısmen kontrol altında. İnşallah bu soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum.”