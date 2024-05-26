Cannes kırmızı halısında bir başka kavga daha

Cannes'da yine aynı güvenlik görevlisi, yine benzer bir kavga... Ünlü şarkıcı Kelly Rowland'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında kadın güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından oyuncu Massiel Taveras'ın da benzer bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Dominikli oyuncu, dün kırmızı halıda, üzerinde İsa'nın tasviri bulunan devasa kuyruklu elbisesini sergilemeye hazırlanıyordu, ancak güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Tartışmanın görüntüleri, Taveras'ın talimatlara karşı geldiğini ve elbisesinin kuyruğunu merdivenlerden aşağı attığını gösteriyordu. Daha sonra gerginlik, oyuncunun etkinliğe girerken kadın güvenlik görevlisini itmesine kadar tırmandı.