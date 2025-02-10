Cansel Elçin'den, oğlu Atlas'la yeni paylaşım
Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin, oğulları Atlas ile çektirdiği bir videoyu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı
2020'de evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda bebeklerinin erkek olduğunu müjdelemişlerdi.
Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini duyuran ünlü çift, sonunda bebeklerine kavuşmuşlardı.
Cansel Elçin, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurmuştu. Videonun altına; "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notunu düşerek, oğlunun dünyaya gelişini takipçileriyle paylaşmıştı.
Cansel Elçin, oğluyla birlikte geçirdiği bir anı daha sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, kucağında Atlas ile gezindiği bir videoyu takipçileriyle buluşturdu.
Öte yandan, Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin, bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması dikkat çekmişti.