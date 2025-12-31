Cansel Elçin kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Cansel Elçin nereli, kaç yaşında?
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı özel programının bu yıl ki konukları Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Ünlü çift başarılı sahne performansıyla jüri üyelerini etkilemeye başardı. Bu kapsamda Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, "Cansel Elçin kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Cansel Elçin nereli, kaç yaşında?" İşte Cansel Elçin'in hayatı ve kariyeri...
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı özel programının konuğu oldu. Sesi ve sahne performansıyla adından söz ettiren çift, jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Peki, "Cansel Elçin kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ne zaman evlendi?" İşte Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın biyografisi...
CANSEL ELÇİN KİMDİR?
Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’in Tire ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlarda Fransa’ya giden Elçin, uzun yıllar Paris’te yaşamış ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır.
İlk ve orta öğrenimini Paris’teki Lycée Racine’de tamamlayan Cansel Elçin, üniversite eğitiminde ekonomi ve sosyal bilimler okumuştur. Bir süre ticaretle ilgilense de tiyatroya olan ilgisi ağır basmış ve Fransa’nın prestijli tiyatro okullarından Ecole Florent’te eğitim almaya başlamıştır. Bu okulda Audrey Tautou ile aynı sınıfta okuyan Elçin, daha sonra John Strasberg ve Jack Garfein gibi önemli isimlerden sinema ve tiyatro dersleri almıştır.
Ecole Florent’i dereceyle bitirdikten sonra Fransa’nın farklı bölgelerinde sahne alan Cansel Elçin, tiyatronun yanı sıra reklam ve sinema projelerinde de yer aldı. Senaryosunu yazıp yönettiği Kelebek (Papillon) adlı kısa filmle kamera arkasında da dikkat çekti. Ferzan Özpetek ile tanışması, Türkiye’deki kariyerinin kapılarını araladı.
CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT NE ZAMAN EVLENDİ?
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat 24 Ağustos 2020 tarihinde dünya evine girdi.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 doğumlu, Mersinli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladıktan sonra, oyunculuk hayaliyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenim gördü.
Zeynep Tuğçe Bayat, oyunculuk kariyerine 2009 yılında yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle başladı. Ardından atv'de yayımlanan Gönülçelen dizisinde "Nevra", Yıldız Masalı dizisinde "Pelin", Ah Neriman dizisinde "Yeşim" ve Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterlerini canlandırdı. Son olarak yayımlanan Baba dizisinde "Şahika" karakterine hayat verdi.
Filmografisinde Şansımı Seveyim, Akvaryum, Yakında Adresi Olmayan Ev gibi yapımlar yer alırken; televizyon projeleri arasında Seviyor Sevmiyor, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Teşkilat, La Pasion Turca gibi diziler bulunmaktadır. Ayrıca internet platformlarında Senkron, Dünyayı Kurtaran Kadın, Prens Caren, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi projelerde de yer aldı.