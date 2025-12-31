CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’in Tire ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlarda Fransa’ya giden Elçin, uzun yıllar Paris’te yaşamış ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

İlk ve orta öğrenimini Paris’teki Lycée Racine’de tamamlayan Cansel Elçin, üniversite eğitiminde ekonomi ve sosyal bilimler okumuştur. Bir süre ticaretle ilgilense de tiyatroya olan ilgisi ağır basmış ve Fransa’nın prestijli tiyatro okullarından Ecole Florent’te eğitim almaya başlamıştır. Bu okulda Audrey Tautou ile aynı sınıfta okuyan Elçin, daha sonra John Strasberg ve Jack Garfein gibi önemli isimlerden sinema ve tiyatro dersleri almıştır.

Ecole Florent’i dereceyle bitirdikten sonra Fransa’nın farklı bölgelerinde sahne alan Cansel Elçin, tiyatronun yanı sıra reklam ve sinema projelerinde de yer aldı. Senaryosunu yazıp yönettiği Kelebek (Papillon) adlı kısa filmle kamera arkasında da dikkat çekti. Ferzan Özpetek ile tanışması, Türkiye’deki kariyerinin kapılarını araladı.