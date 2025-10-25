Cansu Dere São Paulo’da

Oyuncu Cansu Dere, bir kez daha yurt dışı tatiline çıktı.

Bu kez rotasını Brezilya’nın en büyük şehirlerinden biri olan São Paulo’ya çeviren Cansu Dere, tatilinden fotoğrafları paylaştı.

Gittiği yerlerde objektif karşısına geçmeyi ihmal etmeyen oyuncu, bu kez de doğayla iç içe anlarını gözler önüne serdi.

Cansu Dere paylaşımlarına; "São Paulo’dan küçük bir geri dönüş" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram