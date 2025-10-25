Habertürk
        Cansu Dere São Paulo'da - Magazin haberleri

        Cansu Dere São Paulo’da

        Cansu Dere, tatil rotasını bu kez Brezilya'ya çevirdi. Ünlü oyuncu, São Paulo'daki doğa manzaraları eşliğinde verdiği pozları paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 19:36 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:36
        Ünlü oyuncu São Paulo'da
        Oyuncu Cansu Dere, bir kez daha yurt dışı tatiline çıktı.

        Bu kez rotasını Brezilya’nın en büyük şehirlerinden biri olan São Paulo’ya çeviren Cansu Dere, tatilinden fotoğrafları paylaştı.

        Gittiği yerlerde objektif karşısına geçmeyi ihmal etmeyen oyuncu, bu kez de doğayla iç içe anlarını gözler önüne serdi.

        Cansu Dere paylaşımlarına; "São Paulo’dan küçük bir geri dönüş" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cansu Dere
