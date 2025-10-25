Cansu Dere São Paulo’da
Cansu Dere, tatil rotasını bu kez Brezilya'ya çevirdi. Ünlü oyuncu, São Paulo'daki doğa manzaraları eşliğinde verdiği pozları paylaştı
Oyuncu Cansu Dere, bir kez daha yurt dışı tatiline çıktı.
Bu kez rotasını Brezilya’nın en büyük şehirlerinden biri olan São Paulo’ya çeviren Cansu Dere, tatilinden fotoğrafları paylaştı.
Gittiği yerlerde objektif karşısına geçmeyi ihmal etmeyen oyuncu, bu kez de doğayla iç içe anlarını gözler önüne serdi.
Cansu Dere paylaşımlarına; "São Paulo’dan küçük bir geri dönüş" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram