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Haberler Gündem Eğitim Cao Nedir ve Nerelerde Kullanılır? Cao Asit mi Baz mı?
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Cao nedir ve nerelerde kullanılır? Cao asit mi baz mı?

Kimyasal formülü Cao olan bileşiğin adı kalsiyum oksittir. Sanayinin pek çok alanından birden fazla endüstriyel ürünün imal edilmesinde ve hammadde olarak kullanılan kalsiyum oksit, beyaz renkte ve kokusuz olmasıyla öne çıkmaktadır. Bünyesinde yüksek miktarda kalsiyum karbonat barındıran maddelerin fırınlanması sonucu elde edilen bu bileşik, kristal ve katı bir yapıya sahiptir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Cao Nedir ve Nerelerde Kullanılır? Cao Asit mi Baz mı?
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Yüksek sıcaklıklara karşı mukavemetli bir bileşik olan kalsiyum oksit aynı zamanda kararlı yapıda olmasıyla da bilinmektedir. Suyla reaksiyona girdiğinde ise çabuk bir şekilde oksitlenerek kalsiyum hidroksiti oluşturan Cao nerelerde kullanılır? Cao molekül mü? İşte tüm detaylar…

Cao Nedir?

Cao bileşiğinin adı kalsiyum oksittir. Kireç fırınında deniz kabuğu gibi kalsiyum karbonat açısında zengin olan maddelerin fırınlanması ve termal ayrışmasıyla elde edilen kalsiyum oksit, beyaz renkli, oldukça aşındırıcı ve alkali bir katı olarak dikkat çekmektedir.

Cao yaygın adı ise sönmemiş kireçtir. 900 dereceye kadar ulaşabilen fırınlarda kireç taşlarının ısıtılması ile elde edilen bu bileşik, toz halinde üretilmekte ancak farklı malzemelerle birleştiğinde sıvı ve akışkan bir forma da ulaşabilmektedir.

Hem sıvı ya da akışkan hem de granül yahut toz olarak bulunabilen ve birçok alanda kolaylıkla kullanılabilen kalsiyum oksit, su ile tepkiye girdiğinde ise kolaylıkla oksitlenebilen bir bileşiktir. Bu bileşiğin su ile temasında ise ortaya kalsiyum hidroksit çıkmaktadır.

2600 derece gibi oldukça yüksek bir erime noktasına sahip olan bu bileşik, bu özelliği sebebiyle yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dayanıklı ve kararlı bir yapıdadır. Günümüzde tüm dünyada yıllık 283 milyon ton civarında kalsiyum oksit üretilmekte ve bu üretimin başını Çin ile Amerika Birleşik Devletleri çekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak kalsiyum oksidin kullanılması esnasında oldukça dikkatli olunma gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Kalsiyum oksidin, özellikle yüksek miktarlarda deri ve göz ile temas etmesi, kornea hasarlarında, deride ise ciddi tahrişlere neden olabilmektedir.

Cao Asit mi Baz mı?

Kimyada, suda çözünmeye başladığında ortaya çıkan çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere baz; suda çözündüğünde çözeltiye hidrojen iyonu yükleyen maddelere ise asit adı verilmektedir. Peki, kalsiyum oksidin kimyasal formülü olan Cao asit mi baz mı? Kalsiyum oksit ya da yaygın ismiyle sönmemiş kireç bazik özellikler göstermesi sebebiyle kuvvetli bazlar arasında yer almaktadır.

Cao Molekül mü?

Kimya alanında aynı cins iki atomdan meydana yapılara molekül; farklı cins atomların yan yana gelmesiyle meydana gelen yapılara ise bileşik adı verilmektedir. Cao molekül mü sorusunun cevabı ise hayır olacaktır. Çünkü kalsiyum oksit molekül yapılı bileşikler arasında yer almamaktadır.

Cao Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum oksit bileşiği birçok endüstriyel ürününü üretilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tıp alanında böcek öldürücü ilaçların imal edilmesi, metal sanayinde yüksek kaliteye sahip çeliğin üretilmesi, çimento ve kâğıdın imal edilmesi gibi birçok farklı sektörde kullanılmaktadır.

Tarım arazilerinde ph değerlerini ayarlamada, atık suların arıtıldığı tesislerde kokuyu giderme de ve rengi değiştirmede, krom içeren malzemelerin üretilmesinde, emaye ya da porselenden meydana gelen eşyaların imalatında, inşaat sektöründe kullanılan gaz betonların üretilmesinde ve laboratuvarlarda ortaya çıkan karbondioksitinin emilmesinde yine kalsiyum oksit ya da yaygın adıyla sönmemiş kireç kullanılmaktadır.

Madencilik alanı da bu bileşiğin kendine kullanım alanı bulduğu yerler arasında yer almaktadır. Maden ocaklarında kayaları kırmakta kullanılan sönmemiş kireç, su ile buluşturularak büyük kayaların patlatılarak parçalanmasına olanak sağlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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