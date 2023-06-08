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Haberler Gündem Eğitim C2H5OH Nedir, Asit mi Baz mı? C2H5OH Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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C2H5OH nedir, asit mi baz mı? C2H5OH yaygın adı ve nolekül ağırlığı

Kimyasal formülü C2H5OH olan ve endüstri alanında sıklıkla kullanılan kimyasal bileşiğin ismi etanoldür. İki karbondan meydana gelen basit bileşikler arasında yer alan etanol, antiseptik ve dezenfektan özellikler gösteren bir bileşik olarak dikkat çekmektedir. Doğal olarak üretilen bir kimyasal ürün olan etanol, hafif bir kokuya sahip uçucu bir sıvıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

C2H5OH Nedir, Asit mi Baz mı? C2H5OH Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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Psikoaktif özellikleri sebebiyle keyif verici madde olarak da kullanılan ve bu amaçla da üretimi yapılan etanolün kullanım alanı oldukça geniştir. Peki, C2H5OH molekül ağırlığı nedir? C2H5Oh yaygın adı nedir? İşte, tüm detaylar…

C2H5OH Nedir?

C2H5OH bileşiğinin ismi etanoldür. Hoş bir kokuya sahip, berrak bir sıvı olan etanol, aşırı yanıcı bir kimyasal madde olarak bilinmekte ve bu özelliği sebebiyle de tehlikeli bileşikler arasında yer almaktadır. Ayrıca oldukça etkili bir çözücü de olan etanol, uçucu özellik de göstermektedir.

Havadan daha ağır olan ve bu sebepten ötürü buharı zemine çöken etanolün erime noktası -114 santigrat derece, kaynama noktası ise 78,5 santigrat derecedir. Etanolün üretimi ise fermantasyon ve petrokimyasal yol olmak üzere iki farklı yol ile gerçekleşmektedir. Fermantasyon yönteminde şeker kamışı ve pancar gibi şeker ürünleri ile mısır gibi tahıl ürünleri kullanılmaktadır. Bu yöntemle elde edilen etanolün bir diğer ismi de üretildiği besin maddelerinden hareketle tahıl alkolüdür.

Etil alkolün kullanım alanı ise oldukça geniştir. Etanol, anti bakteriyel özellikler taşıması sebebiyle hem el temizleme mendillerinde hem de dezenfektan üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanında tıp alanında, özellikle etilen glikol ya da metil alkol zehirlenmelerinde panzehir olarak da kullanılmakta ve birçok ilaç ya da gıda maddesi içinde çözücü olarak bulunmaktadır.

Etanolün en çok bilinen ve en yaygın kullanımı ise eğlence amaçlı tüketilen alkollü içkilerin üretimidir. Sahip olduğu psikoaktif özellikler sebebiyle insanlarda kaygıyı azaltma işlevi de gören etanol, bu özelliğinden hareketle alkollü içeceklerin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır.

Etanolün iyi bir çözücü olması, bu bileşiğin kimyasal endüstride de kullanılması mümkün kılmaktadır. Tarım alanında kullanılan kimyasallar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık için kullanılan çeşitli kimyasallar gibi birçok ürünün imal edilmesinde etanol kullanılmaktadır. Bunların yanında kozmetik ürünlerin imalatında, cildi korumak için kullanılan çeşitli losyonlarda ve birtakım boyalarda etanolün kullanıldığını söylemek mümkündür.

Etanolün kimyasal formülü olan C2H5OH yaygın adı ise etil alkoldür ancak bu madde, içilebilir alkollerin üretiminde kullanılması sebebiyle tahıl alkolü olarak da bilinmektedir.

C2H5OH Asit Mi Baz Mı?

Etanolün asit mi baz mı olduğu sorusuna cevap vermeden önce, asit ve baz kavramlarını açıklamak yerinde olacaktır. Sulu bir çözelti içindeki çözeltiye artık yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Ayrıca 0 ile 14 arasındaki sayılardan oluşturulan ph cetvelinde, 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler baz, tam ortada 7 mertebesinde olan maddeler ise nötr maddeler olarak ifade edilmektedir. Peki, C2H5OH asit mi baz mı? Ph değeri 7.3 olan etanol ne asit ne de bazdır. Etanol ya da yaygın ismiyle etil alkol, nötr maddeler arasında yer almaktadır.

C2H5OH Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların ağırlığının toplamına molekül ağırlığı adı verilmektedir. C2H5OH kimyasal formülü ile gösterilen etanolün molekül ağırlığı ise 46.06844 g/mol olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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