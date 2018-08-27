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Bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki Cara Delevingne, bu kareye “Güle güle yaz tatili, sizi tanımak güzeldi. Anlayamazsınız diye söylüyorum, göğüslerim büyüdü ve onlarla gurur duyuyorum” notunu düştü.