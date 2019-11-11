Çardak kebabı nasıl yapılır? Çardak kebabı tarifi

Çardak kebabı nasıl yapılır? Dışarıda yemek yemeyi sevmeyen ama dışarıda pişen yemekleri evinde pişirmek isteyenler için bu güzel tarifimiz çardak kebabı mutlaka denenmesi gerekir. Çok kısa sürede yapıp sevdikleriniz ve sizin için güzel bir akşam yemeği olabilir.

Çardak Kebabı Malzemeler:

4 adet yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yeşil biber

250 gram dana bonfile

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Kızartmak için:

3/4 su bardağı kızartma yağı

Çardak Kebabı Yapılışı: