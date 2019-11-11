Çardak kebabı nasıl yapılır? Çardak kebabı tarifi

Çardak kebabı nasıl yapılır? Dışarıda yemek yemeyi sevmeyen ama dışarıda pişen yemekleri evinde pişirmek isteyenler için bu güzel tarifimiz çardak kebabı mutlaka denenmesi gerekir. Çok kısa sürede yapıp sevdikleriniz ve sizin için güzel bir akşam yemeği olabilir.
Çardak Kebabı Malzemeler:
- 4 adet yufka
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet yeşil biber
- 250 gram dana bonfile
- 2 adet domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
Kızartmak için:
- 3/4 su bardağı kızartma yağı
Çardak Kebabı Yapılışı:
- Bir tava içerisine tereyağını koyup eritelim.
- Erimeye başlayan yağın içerisine ince doğradığımız biberleri ekleyelim.
- Soteleyince biberleri doğramış olduğumuz eti içerisine atalım.
- Et suyunu salınca baharatları, tuzu ve domatesi ekleyelim.
- Ayrı bir tava içerisinde salçaları alın ve sulandırın.
- Yufkaları üçgen şekillinde keselim.
- İçine etli harçtan koyup saralım.
- Ucunu biraz suyla ıslatıp yapıştırabilirsiniz.
- Kızarttığınız yufkalı kebaba hazırladığınız sos dökerek sunabilirsiniz.
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